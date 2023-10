Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat luni, la Praga, ca o eventuala victorie a Rusiei asupra Ucrainei va duce la sfarsitul tarii sale ca stat liber, transmite EFE. „Daca Rusia ar triumfa, acest lucru ar pune capat, probabil, si existentei Republicii Moldova ca stat liber”, deoarece…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la cea de-a treia ediție a Summit-ului Comunitații Politice Europene de la Granada, in sudul Spaniei. Inainte de a incepe evenimentul, șefa statului a declarat pentru presa ca joi va face apel catre liderii europeni pentru a lupta impreuna impotriva…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat marți, 3 octombrie, pe ambasadorul Republicii Moldova in Rusia pentru a protesta impotriva a ceea ce a catalogat drept "persecuția motivata politic" asupra presei de limba rusa din aceasta țara cu orientare prooccidentala, informeaza agențiile AFP și Reuters.La…

- ”Noi respectam alegerea poporului slovac. Insa este prea devreme pentru a spune cum va afecta rezultatul acestor alegeri pozitia Slovaciei”, a declarat el in marja unei reuniuni ministeriale UE la Kiev. ”Trebuie sa asteptam formarea coalitiei, iar dupa ce ne vom uita la alcatuirea ei vom trage primele…

- Comisia Europeana va propune alocarea unei sume suplimentare de 15 miliarde de euro pentru statele europene care primesc un numar mare de refugiati, inclusiv ucraineni, a anuntat astazi, la Praga, presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza agentia EFE. Acest ajutor destinat tarilor…

- Contraofensiva dusa incepand din iunie de armata Kievului are drept obiectiv eliberarea intregii Ucraine si „nu conteaza cat timp va dura aceasta”, a declarat seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba. „Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…