- Platforma DA aduce acuzații grave guvernarii, dupa ințelegerile cu Tiraspolul. „Este clar ca reprezentanții guvernului nu au negociat cu malul stang, ci, pur și simplu le-au acceptat toate solicitarile și le-au indeplinit toate mofturile”, se arata in declarație. Astfel, formațiunea cere demisia de…

- Tariful la energie electrica o sa scada. Asigurarea vine din partea Ministrului Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. El a anuntat, cu putin timp in urma, ca subiectul va fi discutat la sedinta din aceasta seara a Comisiei pentru Situatii Exceptionale.

- Astazi a avut loc prima ședința a Comisiei externe de expertiza in vederea elucidarii cauzelor opririi avariate a blocului energetic nr.3 (CET Sursa 1) la Termoelectrica. Anunțul a fost facut de președintele Comisiei, secretarul de stat in domeniul energeticii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii…

- Pretinsele conversații de pe canalele de Telegram, publicate de persoane necunoscute, nu pot constitui o proba pentru ca Procuratura Anticorupție (PA) sa se sesizeze. O spune șefa PA, Veronica Dragalin, potrivit careia procurorii nu vor citi zeci de mii de mesaje, pentru ca nu poate fi verificata autenticitatea…

- Ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, va fi audiat miercurea viitoare la Comisia de securitate privind incidentul din 31 octombrie de la Naslavcea , unde a cazut o racheta doborata de sistemul antiaerian al Ucrainei. Potrivit președintelui Comisiei parlamentare de securitate, deputatul PAS, Lilian Carp,…

- Avocata Elena Radu a fost prezenta la dezbaterile de miercuri seara din Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea initiativelor legislative din domeniul justitiei.Intrebata despre amendamentul introdus in ultimul moment, prin care un judecator poate deveni procuror…

- Zile pline și utile ale Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților in Argeș! Comisia pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților a avut prima ședința in teritoriu, in Argeș, la inițiativa președintei acesteia, deputatul…

- PAS are trei potențiali candidați la funcția de primar al Capitalei. Este vorba despre ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, deputatul Lilian Carp și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Igor…