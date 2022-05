Maia Sandu: Republica Moldova trebuie să-și consolideze sectorul apărării, dar nu a discutat cu NATO despre livrarea de armament Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat vineri neutralitatea tarii, asa cum prevede Constitutia, dar a subliniat ca sectorul apararii este destul de slab si trebuie consolidat, relateaza agentia EFE si presa de peste Prut. Dupa o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, Maia Sandu a negat ca ar fi discutat despre vreo asistenta a tarilor NATO pentru livrarea de armament in contextul razboiului declansat de Rusia contra Ucrainei, cum a sugerat recent sefa diplomatiei britanice Liz Truss. „Nu am avut discutii concrete, am vazut si eu declaratii in presa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

