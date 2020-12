Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- CHIȘINAU, 8 dec – Sputnik. Proiectul de lege privind funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova a primit aviz negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii. In cadrul ședinței de astazi, membrii CSM au decis unanim asupra avizului negativ pentru proiectul respectiv. © Sputnik…

- Magistratii Curtii Constitutionale de la Chisinau au decis luni suspendarea actiunii legii prin care Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) a fost scos din subordinea presedintelui Republicii Moldova si trecut sub controlul parlamentului, pana la solutionarea asupra fondului cauzei, relateaza…

- In fața ambasadei Republicii Moldova din București are loc, vineri, la ora 13.00, un protest al Partidului Mișcarea Populara. Protestul de la București are loc in contextul manifestațiilor recente de la Chișinau provocate de decizia prin care Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova…

- Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Sergiu Litvinenco a sesizat, in aceasta dimineața, Curtea Constituționala cu privire la neconstituționalitatea legii prin care Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a fost scos din subordinea președintelui Republicii Moldova. De asemenea, deputatul…

- Candidatul independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon, a criticat-o dur pe contracandidata sa, șefa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, dupa ce aceasta a caștigat primul tur de scrutin. „Stimati concetateni, eu va indemn sa fiti foarte atenti la toate…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Andrei Nastase, candidat la functia de presedinte in alegerile din 1 noiembrie in Republica Moldova, a lansat joi un apel catre lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, de asemenea candidata in alegeri, indemnand-o…

