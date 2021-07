Stiri pe aceeasi tema

- Lista ministrilor viitorului Guvern este gata si va fi prezentata in curand, a declarat seful statului, Maia Sandu, in cadrul sedintei de constituire a noului Parlament. In acelasi timp, deputatul PAS Igor Grosu spune ca formatiunea pe care o reprezinta a stabilit deja cine va fi candidatul la functia…

- Lista ministrilor viitorului Guvern este gata si va fi prezentata in curand, a declarat seful statului, Maia Sandu, in cadrul sedintei de constituire a noului Parlament. "In urmatoarele zile va fi votat Guvernul.

- Jurnalistul Victor Nichituș a declarat ca, pe langa Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, sunt suficiente semnale ca cel puțin trei partide mici – AUR, PDM și Congresul Civic – bat puternic la ușa viitorului Parlament și au șanse reale sa treaca bariera electorala.

- Ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau a comunicat decizia autoritaților franceze de a include Republica Moldova in lista țarilor care beneficiaza de asistența Agenției franceze pentru Dezvoltare (AfD). Despre acest lucru a anunțat președintele Rep. Moldova, Maia Sandu, pe contul sau…

- Vineri, 4 iunie 2021, a avut loc la Sfantul Gheorghe marcarea Zilei Tratatului de la Trianon de catre asociații romanești: Calea Neamului, NOI, Scut Botașanean, Straja Carpaților și Resurrectio. Legea pentru declararea datei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon a fost promulgata la data de 18…

- PSD someaza Guvernul sa revizuiasca imediat decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care contine numeroase elemente de discriminare a unor largi categorii de cetateni, contrar principiilor adoptate la nivelul Uniunii Europene.Atata timp cat in Romania nu exista nicio lege adoptata de…

- „Dragi cetateni, acum cateva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin aceasta decizie am deschis calea pentru ca cetatenii sa poata sa-si aleaga un Parlament nou, care sa serveasca interesele tarii si ale oamenilor. Puterea este acum in mainile poporului. Puterea este in mainile…