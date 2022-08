Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Maia Sandu a ținut un discurs la Forumul European de la Alpbach, Austria. Șeful statului a cerut Uniunii Europene sa consolideze structurile de stat, sa lupte impotriva corupției și sa ocupe un loc mai proeminent pe arena internaționala. ”Numai impreuna putem construi o Europa puternica…

- Dupa canicula, furtunile fac ravagii in Europa. Cel puțin 10 oameni au murit in Italia și Austria in urma intemperiilor extrem de violente. Zeci de oameni au fost raniți și au fost emise sute de ordine de evacuare.

- Ambițiile și comportamentul internațional al Chinei sint din ce in ce mai percepute ca o provocare la adresa intereselor și securitații europene, provocind scepticism tot mai mare in Europa. Pentru multe capitale ale UE, concurența sistemica devine un cadru cheie prin care liderii lor privesc relațiile…

- Autoritațile de la Atena au dat detalii statistice privitoare la cifrele sezonului turistic in curs. Ministrul Turismului se arata entuziasmat de succesul pe care țara sa il are inclusiv printre turiștii americani.Grecia va primi un milion de turiști in fiecare saptamana in aceasta perioada…

- Autoritațile maghiare de reglementare in domeniul energiei și utilitaților publice a anunțat ca in Ungaria, cheltuielile generale raman mici, in ciuda scumpirilor ce au loc la nivel european. In Spania, in luna iunie, gazul a fost de 10 ori mai scump fața de cel unguresc. In iunie, Budapesta a fost,…

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…

- Putem considera ca nașterea sistemului bancar modern s-a petrecut in antichitate. Primele izvoare ne conduc catre Asiria, India și Sumeria, patrunzand apoi in Europa prin Grecia antica și Italia Imperiului Roman. Primele tranzacții au fost anterioare banilor, schimburile facandu-se in natura iar de…

- Cele 27 de state membre au aprobat joi seara candidaturile Ucrainei si Republicii Moldova la Uniunea Europeana, a anunțat presedintele Consiliului European, Charles Michel. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a felicitat intr-o postare pe Twitter pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei,…