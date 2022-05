Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit, sambata, cu presedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda, care a venit intr-o vizita de solidaritate in tara noastra. Cei doi presedinti au discutat despre noul context regional, ca urmare a razboiului purtat de Rusia in Ucraina, si-au exprimat solidaritatea cu tara vecina si au pledat pentru dialog si pace. Maia Sandu a mentionat ca autoritatile Republicii Moldova urmaresc atent evolutiile de securitate din regiune, iar prioritatea ramane in continuare pastrarea pacii si siguranta cetatenilor. Presedinta Maia Sandu s-a referit la…