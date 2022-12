Stiri pe aceeasi tema

- OSCE va contribui mai mult la susținerea efortului guvernanților de la Chișinau in combaterea corupței, se desprinde dintr-ul comunicat al Adunarii Parlamentare a acestui for internațional, relateaza IPN. In acest scop, vicepreședintele Adunarii Parlamentare a OSCE, reprezentant special pentru combaterea…

- The Republic of Moldova will be represented at the meeting of Foreign Affairs Ministers of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which will take place in Bucharest on November 29 and 30, the diplomacy in Chisinau informs, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- India va continua sa cumpere petrol rusesc, deoarece este bun pentru țara, a declarat marți (8 noiembrie) ministrul de externe Subrahmanyam Jaishankar, dupa ce s-a intalnit cu omologul sau rus. India, al treilea cel mai mare importator de petrol din lume și aliat tradițional al Rusiei, nu a condamnat…

- Construcția stației back-to-back de la Vulcanești de 600 MW nu mai este justificata tehnic și economic. Aceasta este concluzia unui studiu al Bancii Mondiale, prezentat astazi in cadrul unei mese rotunde, organizata la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale. Studiul evalueaza fezabilitatea…

- Construcția stației back-to-back de la Vulcanești de 600 MW nu mai este justificata tehnic și economic. Aceasta este concluzia unui studiu al Bancii Mondiale, prezentat astazi in cadrul unei mese rotunde, organizata la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, transmite Ziarulantional.md…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a indemnat tarile partenere si aliatii Statelor Unite, marti, cu ocazia unei intalniri cu ministrul ucrainean la finantelor, Serghei Marcenko, sa accelereze platile financiare catre Ucraina si sa-si intensifice ajutorul acordat, noteaza AFP, preluat…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, anunta o unda de soc in intreaga lume: reducerea productiei de petrol decisa de OPEC va afecta intreaga economie globala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Veniturile din exportul de petrol ale Rusiei s-au contractat la 17,7 miliarde de dolari in august, cel mai mic nivel dupa luna martie, in condițiile in care declinul prețurilor la țiței a fost mai important decat exporturile mai mari, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), preluata de…