Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a dizolvat miercuri Parlamentul de la Chișinau, prin decret prezidențial. Ea a anunțat ca vor avea loc alegeri pe 11 iulie, pentru a putea forma un nou guvern.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anuntat miercuri ca a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului si a convocat alegeri legislative anticipate pentru data de 11 iulie, relateaza Radio Chisinau. Decizia survine dupa ce magistratii Curtii Constitutionale au declarat mai devreme…

- Președinta Maia Sandu a dizolvat Parlamentul. Anunțul a fost facut la doar 30 de minute de la declararea drept neconstituționala a Starii de Urgența in Republicii Moldova de catre Inalta Curte, perioada in care Legislativul nu putea fi dizolvat.

- Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon cere demisia Maiei Sandu din funcția de președinte al Republicii Moldova și alegeri prezidențiale anticipate, o declarație in acest sens fiind adoptata, luni, de partid. Solicitarea vine in contextul deciziei Curții Constituționale care ii da dreptul Maiei Sandu…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, joi dupa-amiaza, ca Parlamentul de la Chișinau poate fi dizolvat și ca s-au intrunit toate elementele constituționale in acest sens. Astfel, sefa statului, Maia Sandu, este in drept sa semneze decretul de dizolvare a legislativului, scrie Agerpres.

- Președintele Consiliului European va efectua o vizita in Republica Moldova, unde se va intalni cu președinta țarii, Maia Sandu. Informația a fost publicata pe site-ul Consiliului European, in seara de 25 februarie. Inaltul oficial european va sosi la Chișinau pe 28 februarie. Duminica, 28 februarie,…

- Nu exista nici un temei pentru a justifica comportamentul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care a inaintat-o din nou in calitate de candidat la funcția de prim-ministru pe Natalia Gavrilița, deși majoritatea parlamentara create a inaintat-o la funcția de șef al guvernului pe Mariana Durleșteanu.…

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, condus de Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Mai mult, niciun deputat nu a votat in favoarea echipei Gavrilița, candidata la funcția de prim-ministru desemnata de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ceea…