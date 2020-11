Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 nov – Sputnik. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a facut apel catre susținatorii lui Dodon, Usatii, Șor, Nastase, dar și ai candidaților unioniști. Aceasta ii indeamna in turul doi al alegerilor sa voteze „pentru…

- Unul dintre principalele sloganuri electorale ale multor politicieni moldoveni este apelul la combaterea corupției și reformarea justiției. Insa in țara sint și alte probleme, la fel de importante, care au fost soluționate in alte state in care nivelul corupției nu este mai mic decit in al nostru. In…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat, duminica, primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro-europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, potrivit datelor preliminare prezentate…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, pro-europeana Maia Sandu, a lansat, duminica dimineata, un nou apel catre alegatori sa participe la scrutinul in urma caruia va fi desemnat…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pro-europeana, a lansat, vineri, un apel catre toti angajatii din sistemul bugetar sa nu participe "la schemele de fraudare a…

