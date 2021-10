Stiri pe aceeasi tema

- In lumea agitata și stresanta in care traim, avem nevoie de tot mai multe instrumente care sa ne ajute sa facem fața problemelor cotidiene, sa fim mai relaxați și mai cooperanți in relațiie interumane, dar și fața de propria persoana. Printre tehnicile cele mai cunoscute și folosite pentru reducerea…

- Acest PNL reprezinta un caz-emblema pentru politichia romaneasca animata constant de tot ce este mai rau. Organizarea și disciplina de partid, pe care le consideram elemente ale unui regim statutar democratic, au caracteristicile grupurilor mafiote. Astfel, nu este deloc complicat pentru un posibil…

- Atitudinea fața de UE, in lunile iunie și iulie, ramane in general stabila și pozitiva, arata datele unui eurobarometru, publicate luni de Comisia Europeana. Potrivit unui comunicat al CE, optimismul cu privire la viitorul UE a atins cel mai inalt nivel din 2009, iar increderea in UE ramane la cel mai…

- Caria dentara și boala parodontala, unele dintre cele mai frecvente afecțiuni ale cavitații bucale, pot fi prevenite foarte ușor utilizind diverse masuri preventive la indemina oricui. Care sint cele mai importante masuri preventive și de ce este necesar sa le folosim? Exista o multitudine de metode…

- Mihail Pautov prezinta emisiunea „MediCOOL” la Antena 1. Show-ul va avea debutul duminica, 29 august, de la ora 15.00. Gazda show-ului e un medic renumit, care și-a propus sa aduca mai aproape oamenii de cei care profeseaza medicina.Mihail Pautov este medic specialist in chirurgie generala la Institutul…

- In fața creșterii constante a cazurilor COVID, și vedem avem din nou astazi peste 300 de cazuri, autoritațile cauta tot felul de soluții sa accelereze vaccinarea. Coaliția de guvernare a decis sa inceapa un proiect pilot prin care sa ofere cate 100 de lei fiecarei persoane care se vaccineaza. Pe de…

- Criza COVID-19 a afectat semnificativ numeroase domenii de activitate. Caracterul contagios al virusului a fost motivul pentru care angajatorii au trebuit sa modifice semnificativ specificitatea mediului de lucru. Sanatatea și securitatea angajaților reprezinta cea mai importanta misiune a persoanelor…