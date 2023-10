MAI supune dezbaterii publice pachetul legislativ pentru combaterea traficului de droguri

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat recent ca a supus dezbaterii publice un amplu pachet legislativ menit sa consolideze cadrul normativ in vederea creșterii gradului de siguranța a cetațenilor romani, siguranței rutiere și combaterii infracționalitații, in special in ceea ce privește traficul…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare

- Bogdan Despescu a prezentat miercuri, intr-o conferința de presa, mai multe propuneri legate de prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri.“Pe parcursul saptamanilor precedente s-a derulat un amplu proces de consultare cu specialiști din domeniu și, totodata, au fost valorificate…

- Astazi, 27 septembrie 2023, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Secretarul de stat chestor general de politie Bogdan DESPESCU, alaturi de reprezentanti ai conducerilor structurilor MAI, a sustinut o conferinta de presa in care au fost prezentate principalele masuri operationale si propuneri de…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca iși va pune mandatul pe masa in Parlament pentru reforme și dreptate sociala. Guvernul iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat, masurile de echilibrare fiscala și cele pentru combaterea evaziunii. …

