Mai sunt decât 14 locuri la Spitalul COVID Târgu-Cărbunești Mai sunt decat 14 paturi la Spitalul COVID Targu-Carbunești, pentru tratarea pacienților cu noul coronavirus. Unitatea medicala a fost desemnata de Ministerul Sanatații sa trateze exclusiv pacienți COVID. In total, sunt 200 de paturi, insa aproape toate sunt ocupate sau este vorba de secții specializate pentru pediatrie sau ginecologie și nu pot fi ocupate de alte categorii de pacienți. Constantin Tarziu, directorul Spitalului COVID Targu-Carbunești, a declarat ca, in total, in spital sunt internate 115 persoane, dintre care 10 sunt la Secția ATI, avand o stare mai grava. „Apoi, avem 35 de locuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

