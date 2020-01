Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența cu rang de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a fost implicat, miercuri seara, intr-un accident rutier, care a avut loc la intersecția strazilor Victor Manu cu Vatra Luminoasa, in sectorul 2 al...

- "Nu este vorba de o persoana in sine, ca vad ca se polarizeaza, se fac discutii, estimari, pronosticuri, cu privire la a fi sau a nu fi Arafat in continuare in fruntea Departamentului (Departamentul pentru Situatii de Urgenta - n.r.). Noi evaluam intreaga activitate, intregul departament, intregul Inspectorat…

- Aeronave ale Forțelor Aeriene Romane, in Albania Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a aprobat efectuarea unui zbor în Albania, cu doua aeronave ale Forțelor Aeriene Române care vor transporta echipa de cautare-salvare RO-USAR din cadrul Inspectoratului General pentru Situații…