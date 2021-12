Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 noiembrie 1 decembrie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta vor actiona pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru siguranta si fluenta traficului rutier in judet. Potrivit IPJ Constanta,…

- Autoritațile vor sa schimbe Codul Rutier, astfel ca de anul viitor vom avea sancțiuni mult mai aspre pentru cei prinși bauți la volan sau cei care circula fara permis. Este vorba despre un proiect de ordonanța de Urgența aflat in dezbatere publica la Ministerul Afacerilor Interne care vrea sa modifice…

- Marți, 23 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au efectuat actiuni preventiv-reactive pentru combaterea nerespectarii normelor rutiere de catre biciclisti. Obiectivul stabilit in cadrul acțiunilor a fost de conștientizare a participanților la trafic…

- In seara zilei de 20 noiembrie, la ora 19.55, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 46 de ani din municipiu cu privire la faptul ca pe strada Iapa are loc un scandal. IPJ Maramureș precizeaza ca polițiștii care au ajuns la locul scandalului au identificat…

- Ieri, 27 octombrie 2021, politistii de investigații criminale din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de doi tineri, de 18 și 26 de ani, din Alba Iulia, care sunt cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice.…

- Politistii au legitimat mai multe persoane, pe raza judetului Constanta.Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, Mangalia si Medgidia au desfasurat in cursul zilei de ieri mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea raspandirii virusul SARS CoV 2, dar si pentru mentinerea ordinii…

- „Ca in cazul cadrelor didactice”: Rosian Vasiloi cere CNESP sa-i oblige pe polițiștii de frontiera nevaccinați sa prezinte teste la Covid, la fiecare 14 zileȘeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, a venit cu propunerea catre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ca in urmatoarea hotarare…

- Doi conducatori auto au fost depistati la volan in timp ce se aflau pe drumurile publice din judetul Ialomita sub influenta drogurilor, informeaza luni IPJ Ialomita. Politistii ialomiteni au depistat in flagrant delict, in noaptea de sambata spre duminica, doi barbati, ambii in varsta de 29 de ani,…