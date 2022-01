Mai pică un mit: Consumul de marijuana afectează capacitatea de a gândi Marijuana poate afecta capacitatea de a lua decizii, de a rezolva probleme si de a indeplini alte functii cognitive, a aratat un studiu recent. Pe masura ce tot mai multe state iau masuri sa legalizeze marijuana, efectele stereotipe de amorteala ale acesteia au devenit depasite, adesea inlocuite cu acceptarea drogului ca o modalitate acceptabila de a socializa, relaxa si dormi mai bine, scrie mediafax.ro. Studiile au aratat de multa vreme ca exagerarea poate dauna functiei cognitive. Acum, o noua revizuire a cercetarii, publicata joi in revista Addiction, constata ca impactul poate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

