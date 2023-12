Mai mulți vârstnici din București, forțați să se căsătorească cu persoane mai tinere pentru a le lăsa averile Descinderi ale Poliției din București la mai mulți indivizi care identificau persoane varstnice care nu au moștenitori și incercau sa le ia averile. Varstnicii erau plasați intr-un imobil in condiții improprii, sub supraveghere permanenta și erau amenințați. Potrivit unui comunicat al poliției, din 2017 pana acum, suspecții ar fi identificat „femei și barbați avand varste inaintate și fara moștenitori legali, cu dizabilitați fizice și/ sau psihice, dupa care le-ar fi plasat intr-un imobil, in condiții improprii, sub supraveghere permanenta, in care le-ar fi agresat fizic și le-ar fi proferat jigniri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

