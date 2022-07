Mai mulți turiști, atacați de bizoni în Parcul Național Yellowstone din SUA Cel puțin trei turiști au fost atacați de bizoni in ultima perioada, in timp ce vizitau Parcul Național Yellowstone din SUA. Un vizitator al Parcului Național Yellowstone din statul american Wyoming a devenit a doua persoana in doar trei zile care a fost atacata de un bizon. Femeia, in virsta de 71 de ani, s-a apropiat din greșeala de animal in timp ce se intorcea la mașina, ceea ce a facut ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de turisti au participat la deschiderea oficiala a sezonului la Plaja Ghioroc, statiunea de interes local aflata la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Arad, care are o plaja cu nisip fin si palmieri.

- Iata o alta minune in materie de protectia mediului se intampla tot la noi, in acest oras cu vechi state in privinta nerespectarii unor reguli si legi pe care din cand in cand ma vad nevoit sa le arat si sa le petitionez. Cu mare surprindere am citit pe un online local un aspect pe care -l stiam de…

- FOTO| Acțiune preventiva a polițiștilor, la Alba Fest 2022: Zeci de turiști au primit recomandari din partea forțelor de ordine FOTO| Acțiune preventiva a polițiștilor, la Alba Fest 2022: Zeci de turiști au primit recomandari din partea forțelor de ordine Zeci de turiști, care au vizitat azi Cetatea…

- Vara se apropie cu pași repezi, iar tu iți faci deja planuri unde sa mergi in vacanța? Ei bine, noi iți prezentam unde se afla a doua Delta Dunarii din Romania. Este un adevarat miracol al naturii, inca neștiut de turiști. Trebuie neaparat sa o vizitezi și vei ramane uimit de cum arata!

- Primarul din Odesa, Gennadi Trukhanov , a comentat atacul cu rachete de astazi asupra pistei de aterizare a aeroportului din oraș. Pista a fost complet distrusa, fiind imposibil de utilizat, potrivit autoritaților locale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- VIDEO: Aproape 200 de turiști care trebuiau sa plece in Egipt, blocați de 5 ore pe Aeroportul Cluj. Nu se știe nimic de avion Aproape 200 de turiști așteapta pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj de 5 ore sa plece spre Hurghada (Egipt) cu o cursa charter, dar nimeni nu știe nimic de avionul…

- ISU Sibiu a anuntat, luni, ca doi copii in varsta de 8 si 11 ani au fost atacati de un urs la marginea satului Armeni, comuna Laomnes din judetul Sibiu. Unul dintre ei fiind transportat la Spitalul de Pediatrie cu rani muscate la nivelul scalpului si soldului, potrivit ziarului local Ora de Sibiu. Un…

- Mii de turisti si-au vazut vacantele de Paste perturbate sau anulate, deoarece companiile aeriene si aeroporturile nu au suficient personal pentru a face fata redresarii cererii, pe masura ce restrictiile pandemiei sunt relaxate in Europa, transmite Reuters. Ratele ridicate de COVID-19 in Marea Britanie…