Mai mulți salvatori vor deveni scafandrieri 19 salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor deveni scafandrieri dupa absolvirea unui curs de instruire in domeniu. Formarea acestora are loc in cadrul Direcției regionale cautare-salvare nr.1 din municipiul Chișinau in perioada 13 februarie – 09 martie 2023. Astfel, salvatorii din subdiviziunile teritoriale din zonele de nord, sud și centru beneficiaza de un curs teor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, dupa ce a urcat pe un pilon electric pentru a se proteja de o haita de caini. Incidentul a avut loc pe 25 februarie, intr-un parc din sectorul Buiucani al Capitalei. Ulterior, salvatorii au fost solicitați pentru a salva barbatul. Pentru coborarea acetuia,…

- Copilul rezistase sub betoane timp de 75 de ore, insa a fost scos in viața dupa un efort susținut al pompierilor din Republica Moldova, veniți in Turcia pentru a-și ajuta colegii din toate țarile lumii in tentativa de a salva cat mai mulți oameni. Intervenție miraculoasa a pompierilor moldoveni La fel…

- Miercuri dupa-amiaza, popierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din Capitala au intervenit pentru a stinge un automobil cuprins de flacari. Totul a avut loc in mun. Chișinau, in curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Mircea cel Batrin 34/2, transmite Paranteze.md. Menționam ca…

- Miercuri dupa-amiaza, popierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din Capitala au intervenit pentru a stinge un automobil de model Mercedes cuprins de flacari. Totul a avut loc in mun. Chișinau, in curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Mircea cel Batrin 34/2, transmite Paranteze.md…

- Parlamentarii au depus flori la sediul Ambasadei Republicii Turcia in Chișinau. Menționam ca in seara zilei de luni, 6 februarie, un grup de salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au plecat in Turcia pentru a ajuta la descarcerarea și salvarea victimelor din localitațile…

- Doua ambulanțe in valoare de 47 mii de euro au fost donate luni, 30 ianuarie, Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) de catre Statele Unite ale Americii. Acestea vor completa nivelul de dotare al salvatorilor și pompierilor ce se afla in prima linie de salvare a vieților omenești,…

- In sudul țarii a fost deschisa o noua Unitate de salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI. La evenimentul de inaugurare a sediului au participat prim-ministra Natalia Gavrilița, ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, șefa-adjuncta a Misiunii diplomatice a…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost salvata de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de opt metri. Cazul a fost inregistrat duminica, 4 decembrie, in localitatea Octeabriscoe, raionul Singerei, transmite Replicamedia.md…