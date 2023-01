Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de medici ruși au semnat marți, 10 ianuarie, o scrisoare deschisa in care il indeamna pe președintele rus Vladimir Putin sa „inceteze sa-l mai maltrateze” pe liderul incarcerat al opoziției ruse, Alexei Navalnii, cel mai vocal critic al Kremlinului, care a fost plasat din nou intr-o celula de izolare…

- Societatea regala de prevenire a actelor de cruzime impotriva animalelor (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - RSPCA) din Marea Britanie cauta stapani pentru aproximativ 100 de caini din rasa Shih-tzu, dar si pentru puii lor, care au fost gasiti anul trecut intr-o casa in care…

- Rusia este cea care a declansat razboiul in Ucraina, iar presedintele Vladimir Putin „il poate opri astazi”, retragandu-si trupele din tara vecina, a reactionat vineri NATO la anuntul facut in cu o zi in urma de seful statului rus privind instituirea unilaterala a unui armistitiu de 36 de ore in conflictul…

- De fiecare data cand Vladimir Putin trebuie sa apara inconjurat de oameni normali și de civili, in poza apare și Natașa. S-a speculat faptul ca blonda ar fi o garda de corp a lui Putin, dar ea este și mai mult de atat. Unii spun ca Natașa ar beneficia de o dezvoltare energetica superioara și ca il ferește…

- In ultimul sau mesaj adresat națiunii din 2022, liderul ucrainean Voldimir Zelenski le-a transmis rușilor ca președintele lor „se ascunde” in spatele trupelor sale și „arde țara și viitorul vostru”, transmite CNN . Volodimir Zelenski a trecut de la limba ucraineana la limba rusa, pentru a lansa un apel…

- Anul Nou sa va aduca sanatate, lumina in case, belșug pe mese și implinirea tuturor dorințelor. Sa fim mai buni, sa iertam celor care ne-au greșit și sa daruim celor aflați in nevoie. La mulți ani! Gheorghe Șimon, deputat PSD Maramureș The post Deputat Gheorghe Șimon: Anul Nou sa va aduca sanatate,…

- In decursul anului, CAS BN a facut 40 de controale la furnizorii de servicii. Astfel, s-au descoperit ilegalitați. Din cei peste 136.000 de lei – servicii ilegale decontate, CAS BN a recuperat doar 17.000. Vilhelm Szekely, directorul CAS BN a prezentat un raport de activitate al instituției. Pe parcusul…

- Romania este in pragul falimentului, transmite fostul premier al Romaniei, Florin Cițu. El arata cu degetul spre cei care iau deciziile, dar precizeaza ca „este ridicol sa se dea vina pe tot felul de cauze externe”. Precizarea face trimitere directa catre președintele Klaus Iohannis și șeful Guvernului,…