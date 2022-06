Stiri pe aceeasi tema

- Patru luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei sunt cercetați disciplinar dupa ce ar fi fost angajați bodyguarzi la un eveniment, a transmis marți Poliția Capitalei. Surse din cadrul poliției au precizat pentru Libertatea ca aceștia ar fi fost angajați la nunta…

- Poliția Capitalei a transmis, printr-un comunicat de presa, ca Serviciul de Control Intern a inceput o ancheta dupa ce a aparut informația potrivit careia patru luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS) s-ar fi angajat ca bodyguarzi la nunta lui Florin Salam, care a avut loc la inceputul…

- Mama Roxanei Dobre a facut declarații pentruu Antena Stars, chiar in timpul nunții fiicei ei cu Florin Salam. Soacra celebrului manelist a vorbit despre rochia de mireasa a fetei sale, dar și despre parerea pe care o are despre omul pe care Roxana l-a ales sa-i fie soț.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit in urma cu puțin timp in urma, in Constanța, intr-un cadru de poveste. Copiii manelistului au fost prezenți la marele eveniment și au purtat ținute spectaculoase, iar Betty Vișanescu a fost cea care a postat o serie de…

- Fericire mare pe Florin Salam și iubita lui Roxana Dobre. Pe 1 iunie, cei doi parteneri iși unesc destinele, la malul marii. Celebrul manelist și frumoasa bruneta s-au casatorit in stațiunea Mamaia din Constanța, iar petrecerea are loc la clubul Nuba. Cum arata mireasa in cea mai importanta zi din viața…

- Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți și indragiți interpreți de manele din Romania. Cu o cariera de peste 2 decenii in domeniul muzical, soțul Roxanei Dobre știe cat de importanta este imaginea pentru un artist desavarșit. Cantarețul s-a apucat de un nou sport, pentru a da jos cateva kilograme…

- Florin Salam și Roxana Dobre formeaza un cuplu de opt ani de zile și au impreuna trei copii. Nunta lor va avea loc anul acesta, in scurt timp, dupa cum a anunțat ea intr-un interviu pentru Fanatik . Fac și cununia civila, dar și cununia religioasa. In 2021 s-a zvonit ca Florin Salam și Roxana Dobre…

- Politistii din Bucuresti au deschis dosar de cercetare penala, dupa ce un sofer STB a coborat din mijlocul de transport si a agresat un biciclist. Incidentul a fost filmat, imaginile fiind postate pe retelele de socializare. "Angajat al STB a coborat din autobuz sa ia la bataie un biciclist cu comanda…