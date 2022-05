Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, vineri, la Palatul Victoria, cu delegatia Nuclear Energy Agency (NEA) condusa de directorul general William D. Magwood al IV-lea. Principalele teme abordate au vizat aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), initiativa…

- Partidul Național Liberal a decis astazi, in Congres Extraordinar, ca premierul Nicolae Ciuca este noul președinte al partidului, iar in chestiuni ce țin de conducerea sa, partidul are intotdeauna dreptate. Cateva ganduri: Evident, in primul rand, ii doresc mult succes domnului prim-ministru pentru…

- „Dragi liberali, am decis sa scriu aceste randuri din dorința de a transmite ceea ce simt in aceste momente cand imi asum sa candidez pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la ale carui valori am aderat și carora, impreuna, le vom da relevanța prin acțiuni și decizii de care sa…

- Unul dintre cei mai importanți lideri liberali, Ben Oni Adelean, transmite ca gruparea are nevoie de forțe proaspete și cere „o schimbare de macaz”. Indemnul sau vine in contextul in care 40 de lideri liberali au semnat o scrisoare prin care cer demiterea actualului președinte, Florin Cițu. „Partidul…

- Mai mulți taximetriști din Spania s-au organizat pentru a face o evacuare in masa a refugiaților ucraineni ajunși in Polonia, dar care voiau sa mearga mai departe, in Vest. Taximetriștii au condus peste 3.300 de kilometri pentru a duce ajutoare și a se intoarce cu 140 de ucraineni la Madrid, transmite…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat joi cu președintele Guvernului Spaniei, Pedro Sanchez, despre situația strategica la Marea Neagra, in contextul invaziei rusești in Ucraina și a spus ca noul concept strategic aliat care va fi adoptat la Madrid va trebui sa reflecte noua realitate de securitate…

- Nationala Spaniei a invins duminica reprezentativa Romaniei cu scorul de 38-21 (28-7), in etapa a 3-a a competitiei Rugby Europe Championship 2022, intr-o partida disputata pe Estadio Central din Madrid.Tricolorii au facut un meci slab, primind cinci eseuri pe fondul unei lipse de concentrari si a unor…

- Gabriela Dancau, ambasadoarea Romaniei la Madrid, a oferit un amplu interviu presei din Spania, la incheierea mandatului. Oficialul a explicat care este poziția țarii noastre și a menționat ca suntem pregatiți sa primim potențiali refugiați in cazul unui