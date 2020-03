Mai multi lideri politici din Constanta au intrat in autoizolare dupa ce senatorul Chitac a fost confirmat ca purtator al COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Muftiul Iusuf Muurat a declarat ca incepand din 13 martie se suspenda rugaciunile specifice zilei de vineri la toate moscheile din țara, din cauza extinderii rapide a COVID-19.Totodata, muftiul Iusuf Muurat a facut un apel ca toate femeile care au participat la petrecerea din 8 martie alaturi de senatorul…

- Deputatul PMP Robert Turcescu a cerut vineri inchiderea de urgenta a Parlamentului dupa ce senatorul Vergil Chitac a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus, senatorul participand luni la o sedinta la care au fost premierul Ludovic Orban, mai multi senatori si deputati PNL precum si ministri.„Ați…

- Deputatul liberal Bogdan Huțuca, coleg de partid și județ cu senatorul constanțean Vergil Chițac depistat pozitiv cu COVID-19, a declarat vineri la Antena 3:„M-am autoizolat la domiciliu. Cand am aflat ca dl Chitac a fost depistat pozitiv, azi am sunat la DSP. Au plecat acum 15 min de la mine…

- Senatorul liberal Vergil Chitac, candidat pentru alegerile locale la functia de primar al Constantei, a fost diagnosticat cu COVID-19, in urma testului facut specific facut in urma cu o zi la domiciliu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele filialei judetene PNL, deputatul Bogdan Hutuca.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Toti membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anuntat Ludovic Orban. Premierul a anuntat ca toti senatorii PNL au obligatia sa se autoizoleze si ca el se va izola la Vila Lac 1. El a facut aceste anunturi dupa ce senatorul Vergil Chitac a fost confirmat cu coronavirus.…

- Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testata pentru COVID-19. „Ma voi izola la Vila Lac 1”, a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare. „Toti senatorii intra in izolare. Vergil…

- Ziarul Unirea Parlamentar din Alba, contact cu senatorul depistat pozitiv cu coronavirus. Urmeaza sa fie testat urgent pentru COVID-19 Senatorul PNL de Alba Pereș Alexandru a intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat pozitiv, urmand sa ii fie recoltate urgent probe pentru analize. Totodata,…

- Toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca el se va izola la Vila Lac 2. „Am cerut Ministerului Sanatații un mecanism rapid de ancheta epidemiologica in PNL. Miniștrilor și membrilor BEX PNL…