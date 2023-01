Mai mulți elevi au fost găsiți drogați în curtea unei școli din Hunedoara Trei elevi, in varsta de 14 ani au ajuns la spital, in stare grava dupa ce ar fi consumat substante psihotrope, chiar in curtea unei școli din Petrosani. Alarma a fost data in cursul dimineții, cand politistii din Petrosani au fost sesizati pe numarul unic de urgenta despre faptul ca trei elevi, care se afla in curtea unei scoli par sa fie sub influenta unor substante interzise. La scurt timp dupa apel, politistii i-au identificat pe cei trei minori, toti in varsta de 14 ani, elevi ai scolii respective. Ulterior, cei trei elevi au fost preluati de un echipaj medical si transportati la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi au fost gasiți marți dimineața drogați in curtea unei școli din Petroșani, județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați marți dimineața, prin apel la 112, despre faptul ca in curtea unei unitati de invatamant din Petrosani se afla trei minori care par a se afla sub…

- O crima dubla a avut loc la Bran, in satul brașovean Șimon, iar primele date arata ca ar fi fost vorba despre o cearta intre frați. In urma conflictului, fratele și cumnata atacatorului au decedat. Polițiștii au deja in vizor un suspect. Potrivit presei locale , forțele speciale ar fi descins la principalul…

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale, sprijiniti de politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale, Biroului Arme Explozivi si Substante Periculoase, Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea…

- La doar o zi dupa ce, in localitatea ilfoveana Sinești, un barbat a gasit o grenada legata de gard, un alt recipient cu o substanta ”probabil inflamabila” a fost descoperit. Alarma a fost data in cursul dimineții, cand politistii din Popesti Leordeni au fost sesizati despre faptul ca, in curtea unei…

- Un tanar de 27 de ani din Nasaud a fost arestat preventiv pentru 30 de zile , dupa ce ar fi distribuit droguri in oras dar si in mai multe localitati de pe Valea Salautei. Mai mult, tanarul s-ar fi urcat la volanul mai multor autoturisme fara sa detina permis si aflandu-se sub influenta substantelor…

- Un tanar din Nasaud, banuit ca ar fi distribuit cannabis și substanțe psihoactive, a fost depistat și arestat preventiv, in urma unei prinderi in flagrant delict, realizata de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate din Bistrița-Nasaud. La data de 23 noiembrie a.c., polițiștii…