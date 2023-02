Mai mulți copaci au căzut pe carosabil în județul Hunedoara din cauza vremii Pompierii militari au intervenit pentru a indeparta copacii cazuți pe drumuri din cauza vremii severe de sambata si duminica, in diferite zone ale judetului Hunedoara. ISU a avut șase astfel de intervenții, potrivit Agerpres.Potrivit datelor centralizate duminica de ISU Hunedoara, in orasul Aninoasa un sens de mers al strazii principale a fost blocat de pietre si de un copac, pompierii din Petrosani actionand pentru degajarea drumului.De asemenea, mai multi copaci au cazut la pamant pe drumurile judetene dintre municipiul Hunedoara si satele Cerbal, Aranies, Grosi si Ghelari, in toate aceste situatii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

