Mai mulţi chinezi vindecaţi de coronavirus şi externaţi au fost testaţi pozitiv din nou Autoritatile sanitare chineze nu au reusit deocamdata sa stabileasca de ce acesti pacienti au fost testati pozitiv, desi ei par a fi vindecati, si nici daca ei mai pot transmite virusul. Conform unei evaluari preliminare, expertii chinezi presupun ca acesti pacienti inca nu s-au recuperat in urma infectiilor pulmonare. Ultimele criterii elaborate de Comisia Nationala de Sanatate chineza stabilesc ca un pacient poate fi considerat recuperat daca doua probe consecutive de exudat faringian sau nazal dau un rezultat negativ si tomografia computerizata nu indica leziuni pulmonare, si de asemenea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 14% dintre pacientii din provincia chineza Guangzhou infectati cu noul coronavirus COVID-19 care s-au recuperat in urma bolii si au fost externati au avut din nou rezultat pozitiv la testele ulterioare, potrivit presei locale citate miercuri de agentia EFE și Agerpres.

- Circa 14% dintre pacientii din provincia chineza Guangzhou infectati cu noul coronavirus COVID-19 care s-au recuperat in urma bolii si au fost externati au avut din nou rezultat pozitiv la testele ulterioare, potrivit presei locale citate miercuri de agentia EFE. Autoritatile sanitare chineze nu au…

- Un numar de 20.659 de pacienți, care fusesera infectați cu noul coronavirus, au fost externați din spitalele din China, transmite Auoritatea Sanitara Chineza. Au fost externați 20.659 de pacienți vindecați de coronavirus din spitalele din China, vineri, potrivit Autoritații Sanitare din China, noteaza…

- China continentala a inregistrat, marți, 1.749 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus, a anunțat, miercuri, Comisia Naționala de Sanatate a țarii, citata de Reuters preluat de mediafax.Vezi și: TRAGEDIE in Pakistan - O scurgere suspecta de gaze toxice a ucis 14 persoane și a imbolnavit…

- Experții chinezi au confirmat, pe baza unor rezultate obținute in uma unor teste clinice, ca tratamentul impotriva malariei are efecte certe pentru tratarea pacienților infectați cu virusul coronavirus (COVID-19), noteaza agenția de presa chineza, Xinhua. In unanimitate, experții au sugerat ca medicamentul…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- China a anunțat miercuri dimineața ca 132 persoane au decedat din cauza epidemiei cu noul coronavirus. Comisia Naționala de Sanatate a precizat ca alte 1.459 de cazuri au fost confirmate, astfel ca numarul total a ajuns la 5.974, informeaza Mediafax

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…