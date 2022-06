Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz care transporta membri ai unei comunitați religioase s-a izbit duminica de o cladire din Paris, in apropiere de Porte de Clichy, dupa ce a doborat un copac și un stalp. Șoferul a murit, iar 19 persoane, intre care un copil, au fost ranite. "Șoferul, caruia cel mai probabil i s-a facut…

- O femeie cu un copil in brate se urca in autobuz.Soferul zice:ndash; Aoleu, asta e cel mai urat copil pe care l am vazut vreodata. Femeia se duce in spatele autobuzului si se aseaza pe scaun spumegind de nervi.Se intoarce catre pasagerul de alaturi si ii zice:ndash; Soferul asta m a jignit foarte rau.La…

- Șoferul, care a murit in accidentul de la Strașeni, era Diaconul Gheorghe Cioruța, slujitor la biserica „Sf. Arhanghel Mihail” de pe langa Spitalul clinic municipal „Sf. Arhanghel Mihail” din municipiul Chișinau. Despre asta a anunțat Mitropolia Moldovei, care a transmis mesaj de condoleanțe familiei.…

- Un transport de țigari netimbrate a fost depistat, ieri, pe Valea Oltului. Șoferul camionului a fost condus la spital, in vederea prelevarii probelor de sange. In cursul zilei de ieri, polițiștii valceni au depistat un barbat, care conducea un tir, inmatriculat in Vaslui, pe DN 7, direcția Sibiu- Valcea.…

- Doua accidente de circulație s-au produs in același timp pe doua strazi din Baia Mare. Un scuterist a fost acroșat de o autoutilitara in apropiere de intersecția strazii Margeanului, cu bulevardul București. La fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției și un echipaj medical. UPTDATE: Scuteristul…

- O femeie de 67 de ani s-a ranit intr-un mijloc de transport in comun, in Pitești, dupa ce șoferul a franat in spatele unui autoturism care acorda prioritate unui pieton aflat pe trecere. Incidentul s-a petrecut spre zona Podul Viilor. Polițiștii au intocmit dosar penal și urmeaza sa stabileasca in ce…

- Un eveniment rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 109C, in localitatea Santioana. Din primele informații, conducatorul unui autovehicul, respectiv un barbat de 33 de ani, din comuna Țaga, in timp ce se deplasa dinspre Gherla inspre Țaga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- Șoferul, surprins in trafic ca nu a cedat trecerea unui barbat cu copil, la 29 aprilie curent, a fost identificat de polițiști. Este vorba despre un tanar de 29 de ani, iar mașina pe care o conducea era luata in chirie.