- SUA sunt dispuse sa furnizeze Turciei, aliata in cadrul NATO, munitie alaturi de ajutor umanitar in nord-vestul Siriei, unde se adancesc tensiunile intre Ankara si Rusia, a declarat marti reprezentantul special al SUA pentru regiune, James Jeffrey, citat de Reuters. Intr-o conferinta de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade a avut loc, duminica, la granița de nord-vest a Iranului cu Turcia, potrivit Deutsche Welle. Oficialii de la Ankara au anunțat ca șapte persoane au fost ucise in Turcia, printre care și trei copii, in timp ce autoritațile iraniene inca evalueaza situația.Printre…

- Procurorii turci care efectueaza o ancheta la Ministerul Justitiei si in interiorul Armatei au ordonat, marti, arestarea a 228 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua Gulen, despre care Ankara sustine ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din iulie 2016. In urma tentativei de lovitura…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizeaza asupra riscului unei confruntari intre fortele turce si ruse in Siria si ii indeamna pe europeni sa ajute la solutionarea conflictului, relateaza AFP. "Asistam la confruntari intre regimul sirian si fortele turce, ca sa nu mai vorbim despre…

- Turcia l-a criticat vehement luni pe liderul Ciprului de Nord, Mustafa Akinci, dupa ce acesta si-a exprimat saptamana trecuta ingrijorarea in legatura cu o dependenta tot mai mare fata de Ankara, ce ar putea duce la o "anexare ingrozitoare", informeaza AFP. Cipru este divizat dupa invadarea,…

- Europarlamentarul grec Ioannis Lagos a rupt miercuri o imagine a drapelului Turciei in timpul unei sesiuni a Parlamentului European. Joi, Ankara a denuntat gestul"rasist", informeaza AFP. Lagos a criticat Turcia, apoi a ridicat si a rupt o foaie de hartie pe care era imprimat steagul turc.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Europei ca, daca vrea sa puna capat conflictului din Libia, sa sprijine actiunile tarii sale in aceasta tara nord-africana, unde Ankara furnizeaza sprijin armat sefului Guvernului de Uniune Nationala (GNA) de la Tripoli, condus de Fayez al-Sarraj si…

- Intr-o convorbire telefonica, presedintele SUA, Donald Trump l-a avertizat pe omologul turc Recept Erdogan sa nu invervina militar in Libia. Avertismentul a venit dupa ce Parlamentul de la Ankara a autorizat interventia militara a Turciei in Libia.