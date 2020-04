Mai multe tari incep sa relaxeze restrictiile, desi pandemia de Covid-19 e departe de final Mai multe tari, din Europa, dar nu numai, au decis sa relaxeze restrictiile impuse in urma cu cateva saptamani din cauza pandemiei de Covid-19 pentru a da o gura de aer proaspat economiei, chiar daca suntem departe de finalul crizei mondiale generate de noul coronavirus.



Motivele pentru care autoritatile din fiecare tara au luat astfel de decizii sunt variate, dar au in comun cateva idei de baza, cum ar fi incetinirea ritmului de raspandire a bolii, demonstrata prin date statitice, nevoia imperioasa de a sustine economia, dar si, din pacate, populismul unor lideri politici.



