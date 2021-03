Mai multe state americane se alătură unui proces antitrust intentat de Texas împotriva Google Procesul este unul din cele cinci actiuni in justitie intentate anul trecut de guvernul federal sau de state impotriva a doua mari platforme de tehnologie, Google, parte a grupului Alphabet, si Facebook. “Coalitia noastra asteapta cu nerabdare sa traga la raspundere Google pentru comportamentul sau ilegal si sa reformeze practicile Google in viitor. Suntem increzatori ca Google va fi obligata sa plateasca pentru comportamentul sau incorect prin intermediul unor penalizari financiare semnificative”, a afirmat Paxton intr-un comunicat. Google a cerut tribunalului federal din Texas sa mute cazul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

