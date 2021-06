Stiri pe aceeasi tema

- Pâna în acest moment, 12 țari din Uniunea Europeana au anunțat ca primesc turiști vaccinați din alte state fara sa se aplice masura de carantinare. Românii vaccinați care vor sa plece în vacanțe o pot face în Bulgaria, Grecia, Cipru,…

- Cei care au ales sa se imunizeze vor scapa de masca și vor putea face petreceri private. Și pentru industria HORECA, vaccinarea va aduce un plus: restaurantele și hotelurile vor fi deschise in proporție de 100%, doar pentru persoanele imunizate.MASURI POSIBILE, IN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA VACCINARIICondiția…

- Speranța de viața a romanilor, aflata deja pe penultimul loc in UE, a scazut cu 1,4 ani in 2020 de la 75,6 ani in 2019, la 74,2 ani. Reducerea speranței de viața e cauzata de impactul pandemiei de COVID-19, care a afectat toate țarile UE incepand din primul trimestru al anului trecut. Speranța de viața…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 983 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 900 locuri de munca pentru: muncitor agricol; Norvegia – 37 locuri de munca pentru: medic, macelar, dezosator, zidar/faianțar; Olanda – 20 locuri de munca…

- O agentie de turism din Olanda organizeaza vacante test in Grecia intr-un efort de a arata ca este posibil sa calatoresti fara riscuri de sanatate in pofida pandemiei de COVID-19, relateaza Europe 1.

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1010 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 900 locuri de munca pentru: muncitor agricol; Norvegia – 59 locuri de munca pentru: medic, macelar, dezosator, ghid (stagiar) pentru caiac, mecanic semiremorca,…

- De un an de zile, Rusia are granițele inchise, dar pandemia a stimulat turismul intern. Daca in trecut preferau Alpii elvețieni sau austrieci, acum schiaza in Caucaz. Luna martie este una dintre cele mai aglomerate și zeci de mii de ruși redescopera locuri noi, la ei in țara.

- Intre cei care ar putea beneficia de aceste ajutoare sunt și romanii rezidenți in Spania, 40.000 dintre ei fiind persoane fizice autorizate (PFA). Conform RRA , obligația celor care primesc aceste ajutoare este sa iși continue activitatea pana in iunie 2022. De asemenea, companiilor le sunt interzise…