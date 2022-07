Stiri pe aceeasi tema

- Primavara este anotimpul in care natura renaște. Totul a devenit colorat și temperaturile deja ne fac sa uitam ca acum cateva saptamani ieșeam infofoliți din casa. Poți sa pui liniștita hainele de iarna in dulap și sa te imbraci in concordanța cu ce e afara. In continuare ai cateva randuri despre cum…

- Pachetul de primavara din cadrul semestrului 2022 european pregatit de Comisia Europeana a oferit statelor membre sprijin și orientari la doi ani de la primul impact al pandemiei de COVID-19 și in contextul invaziei actuale a Ucrainei de catre Rusia. Citește și: Reabilitarea Bulevardului ”Pardon”, al…

- Intrecerea, pentru juniori si cadeti, s a disputat in judetul Arges. La Bascov, in judetul Arges, s au desfasurat Campionatul National de Primavara pentru juniori I la kaiac canoe, dar si intrecerea similara rezervata categoriilor de varsta juniori II si cadeti. Printre sportivii medaliati s au numarat…

- Sambata, 30 aprilie, targoviștenii au putut admira o colecție impresionanta de mașini vechi la RETRO PARADA DE PRIMAVARA, eveniment organizat de Retromobil Romania. Zeci de mașini de colecție, ingrijite și pastrate cu Post-ul Galerie foto Retro Parada de Primavara: O colecție de bijuterii pe patru roți…

- ■ la ora 08:00, la Toaca erau -6 grade, dar din cauza vintului se resimteau, fiind cel mai rece din toata tara ■ cu toate acestea, meteorologii anunta ca bate vint de primavara ■ in a doua zi de Pasti avem promisiunea unei maxime de 25 de grade ■ Bate vint de primavara si meteorologii […] Articolul…

- CARANSEBEȘ – Puțin cam murdara, statuia din Parcul Dragalina a fost spalata vineri dimineața de angajații municipalitații! Pentru aceasta acțiune, in parc a fost adusa și o autoutilitara cu nacela, in care s-au urcat doi muncitori de la SPIR, inarmați cu perii, carpe și furtunuri de apa, pentru a curața…

- „Armonii de primavara”: Expoziție a beneficiarilor din centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilitați din județul Alba „Armonii de primavara”: Expoziție a beneficiarilor din centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilitați din județul Alba Timp de o saptamana, in perioada 11 -15 aprilie…

- Am primit de la un cititor, joi, mai multe imagini care arata cum s-a facut curațenia de primavara in cartierul Maraței, in zona blocului M4. Crengile taiate au fost lasate in zona, probabil pentru a fi stranse mai tarziu. Tocmai pentru a lasa timp pentru strangerea și transportul lor, nu am postat…