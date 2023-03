Mai multe persoane au fost ucise în oraşul german Hamburg, într-un atac armat Politia din orasul german nordic Hamburg a comunicat ca mai multe persoane au fost ucise si alte cateva au fost ranite intr-un atac armat. Politia a informat ca in zona Alsterdorf se desfasoara operatiuni de cautare. S e pare ca atacatorii sunt in libertate. Presa germana a transmis ca atacul a avut loc la un centru al martorilor lui Iehova. Rador/FOTO imagine ilustrativa Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

