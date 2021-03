Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Iasi au fost efectuate pana luni 74.355 de vaccinari impotriva COVID-19, dintre care 1.544 au fost facute in ultimele 24 de ore, conform unei raportari a Directiei de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, din cele 74.355 de vaccinari, 42.551 persoane au fost vaccinate cu doza I si 31.804…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate 37.840 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- Bistritenii care doresc sa se vaccineze anti-COVID in a doua etapa au ocupat toate locurile disponibile pana in data de 7 februarie inclusiv, motiv pentru care, incepand de marti, nu s-au mai putut face programari pe niciunul dintre cele trei fluxuri create in judet, potrivit datelor comunicate de catre…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 30.237 de persoane, din care 1.075 au primit a doua doza. Totodata, s-au inregistrat 45 de reactii adverse comune si minore. DOCUMENTUL poate fi…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,...

- Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetele Prahova si Dambovita, intr-un dosar de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals.

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.500; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Un al treilea vaccin anti COVID-19 ar putea fi aprobat in SUA in luna ianuarie. Secretarul adjunct al sanatatii din Statele Unite, Brett Giroir, a afirmat, duminica, faptul ca un al treilea vaccin care va preveni COVID-19 ar putea obține aprobarea SUA inca din luna viitoare, conform Reuters. Brett Giroir,…