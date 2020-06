Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 31 mai, echipajul petrolierului Willowy care naviga in largul coastelor Africii de Sud, in sudul oceanului Atlantic, si-a anuntat superiorii ca vasul se invarteste in cerc, fiind imposibil de controlatm, si ca alte patru vase se afla in aceeasi situatie, riscand sa intre in coliziune.

- Curenți marini, interferențe GPS, camp magnetic? Echipajul petrolierului Willowy, sub pavilion liberian, s-a confruntat cu un incident misterios și periculos, totodata, duminica, 31 mai. Imposibil sa mai fie stapanita, nava s-a invartit in cerc in apele din largul coastelor Africii de Sud, in plin Ocean…

- Imposibil sa mai fie stapânita, nava s-a învârtit în cerc în apele din largul coastelor Africii de Sud, în plin Ocean Atlantic. Problema este ca alte patru nave din proximitate treceau prin aceeași inexplicabila situație.Citește continuarea pe Digi24.

- Imposibil sa mai fie stapanita, nava s-a invartit in cerc in apele din largul coastelor Africii de Sud, in plin Ocean Atlantic. Problema este ca alte patru nave din proximitate treceau prin aceeași inexplicabila situație.

- „Criza poate fi, dar atenție, nu mai e ca cea din 2009-2010. Numai Ponta crede ca sunt la fel, dar nu e. Atunci, guvernele au ramas fara bani, nu au avut de unde sa se imprumute. Acum, bancile nu mai sunt in dificultate. Acum e diferit. Bani sunt. Problema e in China din cauza scaderii increderii consumatorilor.…

- Marea Britanie a trimis teste pentru depistarea COVID-19 in SUA pentru procesare dupa ce s-a confruntat cu o problema la unul dintre laboratoarele sale, a declarat duminica ministrul locuintei, Robert Jenrick, citat de Reuters, anunța AGERPRES.Ziarul The Sunday Telegraph a relatat ca 50.000…

- Marea Britanie a trimis teste pentru depistarea COVID-19 in SUA pentru procesare dupa ce s-a confruntat cu o problema la unul dintre laboratoarele sale, a declarat duminica ministrul locuintei, Robert Jenrick, citat de Reuters. Ziarul The Sunday Telegraph a relatat ca 50.000 de teste au…

- Un fost jucator al Stelei de la inceputul anilor 90, Narcis Raducan, susține ca a incercat sa alerge cu o masca sanitara pe figura, dar ca i-a fost imposibil sa reziste, deoarece il impiedica sa respire. „Problema e sa nu-ti ia din cantitatea de oxigen. Pe de o parte trebuie sa te protejeze, dar pe…