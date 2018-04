Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de persoane – inclusiv numerosi copii – au fost ucise si ranite luni in bombardamentul aviatiei afgane la o scoala coranica, in nord-estul Afganistanului, potrivit bilanturilor spitalicesc si al securitatii disponibile, relateaza AFP, transmite News.ro . La o zi dupa acest raid al fortelor…

- Dylan Mika a murit in urma unui infarct. El era nascut la Auckland, capitala Noii Zeelande, pe 17 aprilie 1972, dar prima nationala pentru care a jucat a fost cea din Samoa, in 1994. A evoluat in doua partide, dupa care a trebuit sa ia o pauza de trei ani la nivel de echipe reprezentative, pentru…

- Drumurile si scolile au fost inchise, iar cursele aeriene au fost anulate in Noua Zeelanda, unde autoritatile locale se pregatesc pentru sosirea ciclonului Gita, care va ajunge marti pe teritoriul acestei tari, informeaza DPA. Dupa ce a lasat in urma sa o serie insemnata de pagube materiale in Tonga,…

- Ziua Nationala a Noii Zeelande este celebrata la 6 februarie si marcheaza semnarea in 1840 a Tratatului de la Waitangi, documentul oficial prin care Noua Zeelanda trece sub suzeranitate britanica. Independenta a fost obtinuta la 26 septembrie 1907, potrivit mae.ro. Capitala: Wellington, aflata pe Insula…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au gasit peste 500.000 de lei ingropati in curtea unor contrabandisti de tigari din Constanța. Asupra contrabandistilor au fost gasite peste 400.000 de tigari si materiale pirotehnice, potrivit Mediafax. La sfarsitul saptamanii trecute, lucratorii…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana comis sambata in capitala afgana, Kabul, si revendicat de talibani a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, transmit agentiile internationale de presa, citand un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii. ‘Bilantul este acum de 95 de morti si 158…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…