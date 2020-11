Mai multe localități din Sălaj urmează să fie carantinate Mai multe localitați din Salaj urmeaza sa intre in carantina, a anunțat premierul Ludovic Orban. Județul a depașit indicele de 5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Conform premierului, localitațile care au depașit indicele de 6 cazuri la mia de locuitori vor fi carantinate. „Am identificat, de exemplu, in Salaj, ca pragul ridicat se datoreaza in special catorva localitați unde s-a depașit un indice de peste 6 la mie, și am solicitat prefectului și directorului DSP sa ia masura dispunerii carantinei”, a declarat Ludovic Orban. Autoritațile din Salaj iau in calcul interzicerea circulației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

