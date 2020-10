Mai multe gospodarii si strazi din municipiul Botosani au fost inundate, joi dupa-amiaza, in urma unor ploi torentiale, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, la serviciul 112 au fost sase apeluri prin care s-a solicitat sprijinul pompierilor. Foto: (c) Cristian Lupascu/AGERPRES "In urma ploilor abundente inregistrate in aceasta dupa-amiaza, pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina in municipiul Botosani pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii de pe strazile Plopilor si Sitnei, dar si pentru inlaturarea…