- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca duminica dimineața pe drumurile din cinci județe este lapovița, iar pe șoselele din alte zece județe este ceața informeaza mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, duminica dimineața, circulația se desfașoara ingreunat,…

- Centrul Infotrafic anunța ca luni seara traficul este ingreunat pe DN 13B, in județul Harghita, din cauza ninsorii abundente, dar și pe DN 22D, in Tulcea, unde un copac a fost doborat de vant pe șosea, anunța MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane,…

- Traficul feroviar este intrerupt duminica dimineata, pe secția de cale ferata 200 Arad – Deva, in zona stației Milova, județul Arad, din cauza unei sine deformate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca frigul a fus la deformarea șinei de cale ferata. Circulația…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs luni pe centura orașului Suceava. Traficul in zona este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe șoseaua de centura a municipiului…

- O persoana a fost ranita grav intr-un accident produs vineri seara pe DN1, in județul Brașov. Doua mașini au fost implicate in accident, iar traficul in zona este inrgreunat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1 Fagaraș-Brașov,…

- Traficul este blocat sambata dimineața pe DN 6, in afara localitații Naipu, județul Giurgiu, unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN6 București-Alexandria, in…

- Traficul este ingreunat pe autostrada A1, la km 549, pe sensul Arad – Timișoara, dupa ce o autoutilitara care transporta mai multe mașini s-a rasturnat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe sensul catre Arad al autostrazii A1 Nadlac – Arad, la kilometrul 547,…