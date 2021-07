Mai multe consultații la domiciliu pentru pacienții nedeplasabili! Ce obligații au medicii de familie Mai multe consultații la domiciliu pentru pacienții nedeplasabili! Ce obligații au medicii de familie. Incepand cu data de 1 iulie 2021, pacienții cu boli cronice, care nu se pot deplasa la cabinetul medicului de familie, pot beneficia de o consultație la domiciliu pe luna. Pana la aceasta data, medicul de familie putea sa acorde maximum 4 consultații la domiciliu pe an. Lauzele, indiferent daca sunt asigurate sau neasigurate, pe langa consultația la domiciliu acordata de medicul de familie la externarea din maternitate, vor beneficia de inca o consultație la domiciliu, la 4 saptamani de la naștere.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

