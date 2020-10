Mai multe comune din judeţul Cluj trecute în scenariul roşu Mai multe comune din judetul Cluj trecute in scenariul rosu Foto: MApN În judetul Cluj, comunele Aiton, Capusu Mare, Fizesu Gherlii, Ploscos si Recea Cristur au fost trecute în scenariul rosu. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru ca rata incidentei cazurilor de infectare cu coronavirus a depasit pragul de trei cazuri la mia de locuitori. Acest lucru înseamna ca scolile vor fi trecute în online, purtatul mastilor de protectie este obligatoriu în toate spatiile publice deschise, iar servirea clientilor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

