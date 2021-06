Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe centre de vaccinare anti-COVID-19 din judetul Covasna, in care se inregistreaza o scadere a numarului persoanelor dornice sa se vaccineze, isi vor restrange activitatea, a anuntat, azi, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, este vorba…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat in judetul Covasna la 0,26 la mia de locuitori, iar in aproape jumatate dintre localitati nu se inregistreaza la aceasta data niciun caz pozitiv. Potrivit datelor postate joi pe site-ul Directiei de Sanatate Publica, in 22 din cele 45 de localitati din judet…

- Autoritatile sanitare au mai comandat inca 250 de doze pentru acoperirea solicitarilor, a declarat azi, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Directorul institutiei, Agoston Laszlo, a precizat ca 30 de medici de familie, atat din mediul urban, cat si rural, s-au inscris in campania de vaccinare,…

- Un numar de 25 de medici de familie din judetul Covasna si-au anuntat intentia ferma de a se implica in campania de vaccinare anti-COVID a populatiei, a precizat marti conducerea Directiei Judetene de Sanatate Publica (DSP). Directorul institutiei, Agoston Laszlo, a mentionat ca este vorba atat despre…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 5 la mia de locuitori in patru localitati din judetul Covasna, printre care municipiul Sfantu Gheorghe, in acesta fiind prelungite, cu inca 14 zile, restrictiile instituite in urma cu doua saptamani. Potrivit datelor postate, luni, pe pagina de internet…

- Cinci noi linii de vaccinare anti-COVID-19 vor fi infiintate luna aceasta in trei orase din judetul Covasna, a anuntat, miercuri, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, aceste linii vor deveni operationale in cadrul centrelor deja existente in localitatile…

- Aproape 22.400 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in cele noua centre de vaccinare existente in judetul Covasna, iar autoritatile iau in calcul cresterea numarului acestora, incepand de luna viitoare. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna, Agoston Laszlo, a declarat, pentru…