Mai multe broaşte ţestoase marine dintr-o specie protejată au fost descoperite măcelărite în Malaezia Unsprezece broaste testoase marine au fost gasite macelarite in largul Malaeziei, au anuntat luni autoritatile care suspecteaza ca un grup etnic local le-a omorat ca sa le manance, relateaza AFP. Autoritatile de mediu au precizat ca ramasitele exemplarelor de broasca testoasa verde, o specie protejata, au fost gasite in apropiere de orasul Semporna, situat in statul Sabah din regiunea malaeziana a insulei Borneo. ''Infractiunile asupra faunei salbatice, a broastelor testoase marine in districtul Semporna, sunt adesea comise de Bajau Laut'', un grup etnic nomad care traieste in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

