- Mii de musulmani din Jaranwala, Pakistan, au incendiat cel puțin patru biserici, au ars biblii și au vandalizat casele creștinilor din estul Punjabului, dupa ce poliția a raportat ca doi barbați creștini ar fi profanat Coranul, informeaza BBC.

- Mai multe biserici au fost incendiate de catre o multime dezlantuita, in estul Pakistanului, miercuri, dupa ce o familie crestina a fost acuzata de arderea unor pagini de Coran, considerata o blasfemie, anunta politia si serviciile de interventie, potrivit AFP.

- Din cauza ploilor torențiale puternice aduse in China de taifunul "Doksuri", peste 31 de mii de persoane au fost evacuate la Beijing, relateaza The Guardian cu referire la canalul de televiziune CCTV. Potrivit meteorologilor, de simbata seara pina luni dimineața, la Beijing au cazut in medie 157,8 mm…

- Peste 18.000 de persoane au murit in Italia din cauza caldurii intense care a afectat tara vara trecuta, conform unui studiu recent, transmite marti ANSA.Studiul, coordonat de Institutul pentru Sanatate Globala din Barcelona si publicat luni in jurnalul stiintific Nature Medicine, a relevat ca Italia…

- Cinci persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate in judetul Prahova intr un dosar de delapidare si contrabanda cu bijuterii.Potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova, in urma probatoriului administrat, cinci persoane, o femeie in varsta de 63 de ani si…

- DIICOT anunța ca 24 de persoane au fost retinute, iar alte doua au fost plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile de langa București. La doar cațiva kilometri de București, peste o suta de persoane – cei mai mulți varstnici, aflați in situații vulnerabile,…

- Pompieri și jandarmi au intervenit toata noaptea in localitațile doljene Grecești, Raznic și Cernatești, afectate de inundații puternice. Zeci de persoane au fost evacuate, mulți batrani fiind scoși pe brațe din locuințele inundate.

- Cel puțin 29 de persoane, printre care și cinci copii, au avut tratați la o unitate medicala, dupa ce au mancat la un fast-food „Vreau Shawarma”, au anunțat autoritațile ruse, citate de Siberia Realities, o publicație regionala a serviciului rusesc al RFE/RL, relateaza HotNews.ro.Serviciile de urgența…