Mai multe anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări în Colonia 1 Mai Azi noapte, la ora 01.16 am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la o anexa gospodareasca din satul Colonia 1 Mai. Au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului 7 autospeciale cu apa si spuma: 3 autospecuale de la ISU Brasov ( Sectia de pompieri Zarnești cu 2 autospeciale si Detașamentul 1 de pompieri Brasov cu o autospeciala) si 4 autospeciale apartinanad Serviciilor voluntare pentru situatii de urgența ( SVSU Vulcan- 2 autospeciale, SVSU Cristian – 1 autospeciala, SVSU Codlea- 1 autospeciala). Incendiul s-a manifestat cu flacari violente si exista pericolul extinderii la casele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

