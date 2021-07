Mai mult de 40 de miliarde de litri de apă minerală, îmbuteliaţi de Borsec în 215 ani de activitate Izvorul din Borsec a fost descoperit pe vremea romanilor, insa imbutelierea industriala a apei minerale naturale a inceput in 1806. Anul 1803 se leaga de povestea vienezului Valentin Gunther, care, band din apa Borsecului, s-a vindecat de o boala considerata incurabila la acea vreme – ulcerul. Uimit, el si-a propus sa convinga o ruda a sa, consilier municipal la Viena, sa puna apa in sticle si sa o faca accesibila lumii intregi. Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care, in 1805, si-a mutat resedinta la Borsec si a inceput o ampla campanie de constructii de drumuri si a unei fabrici de sticla,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

