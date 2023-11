Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Dorian Popa, Babs s-a mutat intr-o alta locuința pe care amenajat-o dupa bunul plac. Vedeta le-a prezentat fanilor cum arata parterul, insa ramasese "datoare" cu etajul. Iata imagini spectaculoase din noua casa a lui Babs!

- Dorian Popa a reacționat pentru prima data dupa ce a fost prins drogat la volan. Vedeta spune ca ii pare rau pentru tot ce a facut, a greșit, insa a simțit nevoia sa se relaxeze puțin dupa toata perioada agitata din viața lui."Recunosc, am consumat canabis nu in ziua in care am fost prins, dar am consumat,…

- Dorian Popa a fost depistat de catre polițiștii rutieri sub influența unei substanțe psihoactive, pe data de 27 octombrie, in urma testarii cu Drugtest. Vedeta nu a dat declarații cu privire la cele intamplate, pana acum. Dorian a incarcat un nou videoclip pe YouTube in care a vorbit despre episodul…

- Vedeta internetului, influencer și idolul adolescenților, Dorian Popa a fost surprins in trafic, pe raza comunei Domnești din vecinatatea Capitalei, conducand in chiloți și sub posibila influența a canabisului. Dupa ce a fost testat cu DrugTest de agenții de poliție, Dorian a fost dus INML pentru recoltarea…

- Cristina Pucean a transmis un mesaj dureros pentru regretatul ei tata. Dansatoarea nu-și poate reveni din șocul ca el a murit și posteaza des pe rețelele de socializare. Vedeta trece prin momente cumplite și ii este foarte greu. Iata ce a postat pe pagina de Instagram!

- Oana Roman are mare succes ca influencer, pe rețelele de socializare. Vedeta are diferite campanii, care ii asigura un venit. Pe Facebook, ea a și dezvaluit ce face cu banii pe care ii caștiga, de ceva vreme nu ii mai cheltuie pe bunuri materiale. Ieri, in mediul online, Oana Roman a postat o serie…