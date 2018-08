Prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, colonel Ionut Catalin Sindile, a fost imputernicit in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane, incepand de miercuri, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne.



"Aceasta decizie a fost luata avand in vedere importanta sarcinilor ce revin Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, precum si necesitatea asigurarii, cu celeritate, a actului managerial", se arata intr-un comunicat al MAI transmis AGERPRES.



Conform aceleiasi surse, colonelul Ionut Catalin Sindile are 40 de ani si este nascut in judetul…