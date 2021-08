Stiri pe aceeasi tema

- Bicicletele pe apa lansate anul trecut in judetul Tulcea se folosesc indeosebi la Marea Neagra, in judetul Constanta, sau in week-end-uri pe malul lacului Ciuperca, si doar la cerere in Delta, din cauza ca accesul lor pe Dunare este interzis de legislatia din Romania. Directorul societatii care a achizitionat…

- Bicicletele pe apa lansate anul trecut in judetul Tulcea se folosesc indeosebi la Marea Neagra, in judetul Constanta, sau in week-end-uri pe malul lacului Ciuperca, si doar la cerere in Delta, din cauza ca accesul lor pe Dunare este interzis de legislatia din Romania. Directorul societatii…

- Constanța și Tulcea sunt județele cu cele mai multe investiții pana acum in instalații eoliene și solare, aproape jumatate din toate proiectele verzi din Romania. Cele doua județe sunt pe cale de a atrage investiții și din cel de-al doilea val de regenerabile, conform datelor furnizate de Transelectrica…

- Gabriela Bancila, director meteorologie operaționala la ANM, spune ca vorbim despre fenomenele determinate de acțiunea unui ciclon care este activ deasupra bazinului central al Marii Negre.„In urmatoarele 24 de ore se va apropia de spațiul geografic al țarii noastre și prin urmare, sistemele noroase…

- Scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, sprijiniti de colegii din judetul Braila, au reluat, marti dimineata, misiunea de cautare in Dunare a celor doua minore din orasul Isaccea care au disparut luni, in apele fluviului, informeaza Agerpres . Cele doua fete, cu varste de…

- Ciclonul periculos a ajuns deja in Romania. Ce zone vor fi afectate in orele urmatoare. Romania este lovita, chiar in acest moment, de ciclon. Ploua naprasnic in localitațile Fantanele, Dorobanțu si Cogealac din Constanța, precum si in mai multe zone din Tulcea. Meteorologii anunța ca vantul va bate…

- Senatorii au votat legea care faciliteaza constructia de rute pentru biciclisti In mai multe localitati s a reusit amenajarea unor piste pentru biciclisti, insa era necesara si corectarea legislatiei in vederea dezvoltarii unor drumuri pentru biciclisti pe distante mai lungi, intre localitati Proiectul…

- Cea de-a 51-a ediție a Campionatelor Balcanice rezervate juniorilor I (U20) se va desfașura sambata, 12 iunie, și duminica, 13 iunie, la Istanbul (Turcia), iar Romania va fi reprezentata de 50 de atleți (21 la feminin și 29 la masculin), informeaza Federatia Romana de Atletism. Printre tricolori, se…