Mai bine de jumatate din unitatile de invatamant din tara, circa 57%, nu au asigurate servicii de paza in preajma inceputului de an scolar. In Vrancea, politistii si jandarmii au planuri de actiune pentru asigurarea ordinii in apropierea scolilor si le-au solicitat directorilor sa aiba printre prioritati siguranta elevilor. Anul scolar va incepe luni in 441 de unitati de invatamant din cele 73 de localitati ale judetului Vrancea. In unele scoli, din cauza unor probleme, politistii au ajuns mai des. Comisar-sef Monica Manolache de la Directia Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratul Judetean…